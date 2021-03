IL PUNTO DEL LUNEDI' - BUFFONI: "Fonseca ha affinato l'arma delle palle inattive". CONDO': "La marcia leggera della Roma, quella pesante del Napoli"

LAROMA24.IT - Il successo della Roma sul Genoa permette alla squadra di Fonseca di tenere il ritmo Champions e mantenersi in zona 4° posto, in attesa della sfida tra Inter e Atalanta che chiuderà il turno e del recupero tra Napoli e Juventus, in programma la prossima settimana. "Sfruttare le palle inattive: ecco un'arma che la Roma di Fonseca ha affinato e che sta dando i suoi frutti" è l'analisi di Buffoni sulle pagine de 'Il Messaggero'. Paolo Condò, su 'La Repubblica', definisce quella della Roma una "marcia leggera", opposta a quella "pesante" del Napoli.





Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

IL MESSAGGERO (R. BUFFONI)

Sfruttare le palle inattive: ecco un'arma che la Roma di Fonseca ha affinato e che sta dando i suoi frutti. Ieri i giallorossi hanno piegato la resistenza del nuovo Genoa made in Ballardini con un colpo di testa di Mancini, su corner battuto da Pellegrini. Rigori compresi (6), sono 14 i gol realizzati dalla Roma sfruttando una situazione di gioco fermo. Solo il Milan dei 16 rigori concessi in 26 partite (12 trasformati) vanta finora un numero di reti superiore da palla inattiva: 22, con la punizione trasformata da Krunic ieri a Verona. Tre punti che riportano i giallorossi in zona Champions, in attesa di Inter-Atalanta che questa sera concluderà il programma della 26ª giornata.

IL TEMPO (T. CARMELLINI)

Massimo risultato, minimo sforzo. La Roma all’Olimpico vince ancora (tredicesimo successo stagionale in casa), stende il pur buon Genoa di Ballardini, scala un altro pezzetto di classifica e torna quarta aspettando il posticipo di questa sera tra l’Inter capolista e l’Atalanta. Decide tutto il colpo di testa di Mancini dopo ventiquattro minuti di gioco: stacco imperiale che concretizza la supremazia giallorossa mai in discussione nell’arco dell’intera partita.

LA REPUBBLICA (P. CONDO')

La corsa scudetto continua a intrecciarsi a quella Champions, a oggi soltanto l’Inter può dirsi ragionevolmente tranquilla della qualificazione. Dietro a Milan e Juve, e in attesa di conoscere la posizione esatta dell’Atalanta, continua la marcia leggera della Roma e quella più pesante del Napoli, che col il gol di ieri ha però ritrovato Osimhen, seconda “assenza” più grave del torneo dopo quella di Dybala.