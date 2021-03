Il "premio" di Fonseca: tre giorni di riposo

Paulo Fonseca è di manica in larga. Con gli impegni per le Nazionali, infatti, il portoghese ha concesso ai suoi tre giorni di riposo. Un week-end lungo che consentirà alla squadra di staccare mentalmente in vista del prossimo tour de force che vedrà impegnata la Roma: otto partite in un mese compresa la doppia sfida contro l'Ajax. La ripresa è fissata dunque per lunedì alle 15. E dopo la sosta Fonseca conta di recuperare qualche infortunato, tra cui Veretout, che rientrerà già contro il Sassuolo. Il contratto intanto è pronto per essere firmato: di recente l'agente ha incontrato a Trigoria Tiago Pinto mettendo le basi per il rinnovo.

(Il Messaggero)