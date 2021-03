Il Napoli s’allena, giallorossi in Ucraina. Dzeko riposa oggi in vista di domenica

Mentre il Napoli ha svolto ieri il suo primo allenamento settimanale per preparare la sfida dell’Olimpico di domenica sera, la Roma è volata ieri a Kiev e stasera affronterà nel ritorno degli ottavi d’Europa League lo Shakhtar Donetsk. In pratica, Pellegrini e compagni prepareranno il big match dell’Olimpico con un solo giorno effettivo di lavoro, sabato. Già acciaccati, pieni di infortuni nei ruoli strategici (Smalling, Veretout, Mkhitaryan), con pochissime ore per recuperare da un pesante viaggio all’estero.

Il tecnico prova a concentrarsi solamente sul suo ritorno in Ucraina, preoccupato che la vittoria per 3-0 dell’andata non metta al sicuro i suoi. «Ho casa qui, mia moglie e mio figlio sono ucraini - spiega Fonseca - per me è un ritorno a casa, ma voglio vincere, non pensiamo certo solamente a difenderci». Stasera andrà in campo Borja Mayoral e poi, contro il Napoli, toccherà a Dzeko.

(La Repubblica)