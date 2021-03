Il mercato è azzurro. Florenzi convince il Psg, a Roma occhio a Pellegrini

Testa all’Europeo, ben sapendo che i prossimi due mesi saranno fondamentali per scolpire anche il loro futuro nelle stagioni all’orizzonte. Sono tanti gli azzurri di Roberto Mancini con la valigia in mano.

Sul fronte Roma, Alessandro Florenzi, in prestito al Paris Saint-Germain, sta convincendo il club francese e ha dalla sua un contratto già disegnato: riscatto a 9 milioni. Il più appare fatto. Capitolo: Lorenzo Pellegrini è in una situazione simile. Pure i Friedkin premono per un prolungamento. Il centrocampista ha una clausola di 30 milioni per poter andar via entro il 30 settembre. Se ne avvarrà? Il clima è sereno e costruttivo, ma occorre tanta pazienza.

(Gasport)