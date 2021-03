Il futuro in 4 giorni: coppa e Champions. Fonseca al bivio

La Roma di Fonseca si prepara a scendere in campo domani sera in Ucraina, per la gara di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk che potrebbe garantire un passaggio ai quarti di finale di Europa League. Il tecnico portoghese sa che nei prossimi quattro giorni si giocherà non solo due partite tra coppa e campionato, ma metterà in palio il proprio futuro. Perché domenica sera contro il Napoli i giallorossi dovranno per forza di cose vincere, se vogliono restare agganciati al gruppo di squadre in corsa per la prossima Champions League. Se non dovesse arrivare una vittoria sarebbe complicato rientrare nei primi quattro posti a fine stagione. Un mini tour de force, che metterà in palio una stagione intera.

(La Repubblica)