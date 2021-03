Il film di Friedkin arriva in tv e sfida la serie su Totti

Dan Friedkin, nuovo presidente della Roma, conserva su di sé un velo di mistero che non sembra voler scoprire. Silenzioso, riservato e più vicino ai fatti che non alle parole. Ma i tifosi giallorossi potrebbero apprezzare il presidente per la prima volta nei panni di regista cinematografico. Nel massimo campionato italiano il connubio presidente-produttore è cosa nota, vedi Berlusconi, Cecchi Gori, De Laurentiis, ma la mossa di Dan è inedita. Il tycoon texano è infatti protagonista della regia di “The Last Vermeer-L’ultimo Vermeer”, una storia vera basata su fatti dell'immediato secondo dopoguerra. l film uscirà il 9 marzo sulla piattaforma Rakuten TV. La cosa divertente sarà una sfida a distanza tra il presente della Roma e il suo passato, visto che a breve, il 19 marzo, anche Francesco Totti esordirà su Sky con la sua miniserie "Speravo di morì prima".

(La Repubblica)