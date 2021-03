Il confronto Raggi-Friedkin, vertice sul nuovo stadio

Ci vorrà poco meno di un mese per chiudere definitivamente la questione relativa al progetto di Tor di Valle, ma i Friedkin, nuovi proprietari della Roma, non hanno deciso di abbandonare l'idea di un impianto di proprietà. Per questo motivo nella giornata di ieri è andato in scena un incontro in Campidoglio tra la sindaca Raggi e il tycoon texano, accompagnato da Guido Fienga e da Stefano Scalera. Al centro del dibattito è stato posto il tema dell'individuazione di una nuova area metropolitana in cui realizzare lo stadio giallorosso, che non prevederà business park e uffici, ma che sarà al contrario un impianto che moderno, ecosostenibile e integrato in un territorio che non abbia bisogno di particolari interventi a livello di opere pubbliche o di infrastrutture.

(corsera)