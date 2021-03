Il caso Smalling: ko anche col Napoli, mezza stagione saltata

Continuano i problemi per Chris Smalling, che non sarà a disposizione di Paulo Fonseca nemmeno in occasione del match tra Roma e Napoli di stasera. I guai al ginocchio del centrale inglese ne stanno condizionando la condizione atletica, che a sua volta incide sulle noie muscolari che hanno afflitto l'ex United nel corso di questa stagione: Smalling non è stato a disposizione quasi per la metà dei match disputati dalla Roma dall'inizio del campionato.

Fonseca dovrà poi rinunciare anche a Jordan Veretout e Henrikh Mkhitaryan, ma l'allenatore giallorosso non vuole alibi. Contro gli uomini di Gattuso torna titolare Edin Dzeko, che sarà supportato da Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy.

(La Repubblica)