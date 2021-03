Idea Pellegrini: battere una big per arrivare in Champions

Compagni di Nazionale, rivali questa sera sul campo: Lorenzo Insigne e Lorenzo Pellegrini condividono il ruolo di uomini chiave per le rispettive squadre, e avranno il ruolo di trascinare Roma e Napoli in un match che sa di spareggio. Per trasmettere ai suoi grinta e mentalità Paulo Fonseca punta proprio sul numero 7, che verrà schierato sulla trequarti pronto ad arretrare di qualche metro se le cose non dovessero andare per il verso giusto. Ma i giallorossi devono sfatare il tabù degli scontri diretti, e Pellegrini sarà chiamato a metterci del suo.

Il suo futuro, però, non sembra essere in discussione: dopo un paio di incontri preliminari l’agente Pocetta e il g.m. Pinto hanno deciso di rivedersi a fine stagione per concludere la trattativa per il rinnovo del contratto.

(gasport)