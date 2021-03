Ibanez prolunga fino al 2025

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il matrimonio tra la Roma e Roger Ibanez andrà avanti, con tanto di clausola rescissoria da 80 milioni di euro inserita nel nuovo contratto fino al 2025. Il rinnovo del brasiliano, acquistato nel 2019 in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta per 10,35 milioni dall'ora ds Petrachi, è stata una delle prime mosse di Tiago Pinto dopo la chiusura del mercato di gennaio, che ha accelerato i colloqui con gli agenti del difensore anche su input della proprietà Friedkin.

Al momento di siglare il nuovo accordo a Trigoria erano presenti, oltre al general manager, anche il presidente e il vice-presidente della Roma, che ci hanno tenuto a complimentarsi con Ibanez, che al momento è alle prese con una lesione muscolare e dovrebbe recuperare in tempo per la sfida d'andata degli ottavi di Europa League con lo Shakhtar. La società giallorossa - che mano mano rinnoverà i contratti di altri giocatori - ha voluto riconoscere al classe 1998 un aumento di ingaggio: lo stipendio di Ibanez passerà da 750mila euro compresi bonus ad una base fissa da 1,2 milioni con premi in base ad obiettivi e presenze a salire fino a 1,7 milioni {salirà di 100mila euro per ogni stagione in cui raggiungerà 30 presenze).