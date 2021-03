Ibanez in gruppo, domani tocca a Kumbulla

Provino previsto per oggi con l'obiettivo di testare le condizioni fisiche di Roger Ibanez, infortunatosi nella gara d'andata contro il Braga. Si punta a convocare il difensore brasiliano per il match contro lo Shakhtar, anche se l'ex Atalanta tornerebbe titolare solo in campionato contro il Parma. Nel match europeo i titolari del reparto arretrato dovrebbero essere Smalling e Kumbulla, finalmente recuperati, insieme a Mancini. In mediana spazio a Cristante, che ritornerà nel suo vecchio ruolo, al fianco di Villar, mentre nelle prossime ore si dovrebbe recuperare anche Edin Dzeko: per il ritorno del bosniaco si punta la partita contro il Parma, ma la Roma non vuole forzare i tempi.

(Il Messaggero)