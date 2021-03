Ibanez e Smalling, la rincorsa per tornare protagonisti

La Roma si gode il meritato riposo della sosta per le Nazionali, ma a Trigoria si lavora per far in modo che alla ripresa Fonseca possa contare sul maggior numero di giocatori possibili. Per questo motivo Ibanez e Smalling, gli unici due centrali insieme a Fazio e Juan Jesus non convocati dalla proprie rappresentative, lavorano duramente per essere al meglio per la ripresa contro il Sassuolo. Il brasiliano sarà squalificato, ma la sua stagione fino a questo momento è stata colpita da molti errori individuali. L'inglese invece soffre di un fastidio al ginocchio sinistro che non gli permette di essere al meglio, ma punta nei prossimi giorni a tornare a lavorare in gruppo.

