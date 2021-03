Ibanez c'è ma toccherà a Kumbulla

IL TEMPO (E. ZOTTI) - I tasselli stanno pian piano tornando al loro posto. Dopo aver rivisto Smalling in campo per 90', Fonseca può sorridere per il recupero di Ibanez: da ieri il brasiliano ha ricominciato a lavorare gradualmente con il gruppo e scalpita per tornare a disposizione. L'ex Atalanta sarà convocato per il match di domani contro lo Shakhtar, con il tecnico che potrà finalmente schierare tre difensori di ruolo davanti a Pau Lopez. A scendere in campo saranno Mancini, Smalling e Kumbulla - squalificato nell'ultima di campionato - che dovrebbe giocare a sinistra, zona del campo occupata Cristante nel match contro il Genoa.

Fonseca sta valutando se schierare il numero 4 a centrocampo come sostituto di Veretout, ma non è escluso che quel compito possa essere affidato ancora a Pellegrini. Se il capitano giallorosso dovesse giocare nuovamente in mediana, a comporre il tridente d'attacco saranno Mkhitaryan, Pedro e Borja Mayoral. Se invece dovesse essere Cristante ad affiancare uno tra Villar e Diawara, Pellegrini tornerebbe a giocare più vicino alla porta: in quel caso a finire in panchina potrebbe essere Mayoral, con Mkhitaryan che giocherebbe da falso centravanti. Soluzioni diverse, che Fonseca sta valutando e che proverà durante la seduta di rifinitura in programma questa mattina alle 11.15, alle 14 invece il portoghese interverrà in conferenza stampa insieme a Pellegrini.

Intanto il club sta studiando un nuovo progetto - in fase embrionale - per formare un team di 'ambasciatori' composto da grandi ex che hanno vestito la maglia della Roma.