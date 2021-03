Domenica da incorniciare per le due romane nel campionato Primavera. Al Tre Fontane, i giallorossi si sono staccati in testa della classifica (34 punti contro i 31 della Sampdoria) grazie al 2-0 sull’Ascoli firmato da due reti segnate nei minuti finali, la prima da Ciervo e la seconda da Zalewski. Ora la sosta, si torna in campo nel weekend di Pasqua (Genoa-Roma e Lazio-Sampdoria).



(Corsera)