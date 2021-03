Giù le mani dai gioielli. Villar, Veretout e Zaniolo: lo stop di Dan

Chiara e dura la linea dei Friedkin: i pezzi pregiati non si cedono. Gonzalo Villar, Jordan Veretout e Nicolò Zaniolo, a meno di clamorose sorprese, non lasceranno Trigoria nella prossima sessione di mercato. La proprietà, oltre a concludere entro giugno - e dunque in anticipo - l'aumento di capitale di 210 milioni di euro, è pronta a fare anche un ulteriore sforzo in caso di necessità. I Friedkin tireranno le somme una volta risolta definitivamente la questione dei diritti tv e non appena si conosceranno le sorti europee - o meno - della Roma nella prossima stagione.

Su Villar sono puntati gli occhi di Barcellona e Atletico Madrid, ma la Roma ha già avviato i discorsi per un rinnovo fino al 2026. Aria di prolungamento anche per Veretout, che a 28 anni vuole strappare il contratto più importante della sua carriera ed entrare nell'élite degli ingaggi giallorossi: obiettivo 4 milioni a stagione. L'impressione è che la fumata bianca sia vicina.

L'attesa è tutta per Zaniolo, che continua a ingolosire club di prima fascia come il Real Madrid, la Juve, l'Inter e lo United. A fine stagione la Roma e Tiago Pinto dovranno passare dalle promesse ai fatti e offrire al classe '99 un ingaggio da top player.

(gasport)