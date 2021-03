Giovani e quotati: li guida Tadic, il falso nove

L'Ajax sarà l'avversario della Roma nei quarti di finale di Europa League. Gli olandesi non sono più la squadra che due anni fa riuscì nell'impresa di eliminare la Juventus in Champions League, ma restano una squadra ostica da dover affrontare. Gli uomini di ten Hag infatti sanno intrecciare al meglio il proprio gioco con le giovani leve che compongono il proprio settore giovanile. In attacco il collante della squadra è Dusan Tadic, che è solito agire da falso nove per compensare l'assenza in Europa di Sébastien Haller. Il giocatore arrivato da West Ham infatti è stato lasciato, per un errore, fuori dalla lista europea e non sarà parte della gara contro la Roma. In attacco i giallorossi però dovranno arginare la coppia brasiliana Antony-Neres e il giovane 2002 Brian Brobbey, che è stato già ingaggiato dal Lipsia per la prossima stagione. In porta una vecchia conoscenza della Roma, il portiere Stekelenbug che sostituirà Onana fermato da una squalifica per doping.

(gasport)