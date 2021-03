Ginocchio ko, la Roma in ansia per Kumbulla

Dopo il ritorno a Trigoria di Bryan Cristante dal ritiro degli azzurri per un dolore al pube, ieri è stata la volta di Marash Kumbulla. Il difensore si è fermato nel ritiro della nazionale albanese per un problema al ginocchio destro che lo costringerà a saltare le gare contro Inghilterra e San Marino ma, soprattutto, oggi farà ritorno nella Capitale dove nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumenti che chiariranno l’entità dell’infortunio. Preoccupazione a Trigoria, dove si sete un interessamento del menisco dopo che l’agente del calciatore, Gianni Vitali, ha scongiurato problemi più gravi. “Dovrà fare degli accertamenti ma il legamento crociato non è in discussione“. Kumbulla è rimasto fuori per un periodo a causa del Covid-19. Questo nuovo problema lo costringerà a fermarmi proprio quando stava recuperando posizioni nelle gerarchie di Fonseca, che alla ripresa del campionato avrà grandi difficoltà in difesa. Il 3 aprile a Reggio Emilia contro il Sassuolo il tecnico portoghese non avrà sicuramente a disposizione Ibanez (squalificato come Villar) e Kumbulla, mentre è in dubbio la presenza di Cristante, che nell’ultima settimana ha svolto terapie a Trigoria.

(corsera)