Gianluca, difensore goleador: «Ma abbiamo giocato male»

La Roma porta a casa tre punti fondamentali per il prosieguo della propria stagione e lo fa con un colpo di testa di Gianluca Mancini. Il difensore è stato l'arma in più dei giallorossi in questo periodo di crisi, caratterizzato dalle tante assenze. A fine partita però è lo stesso numero 23 a dimostrarsi un giocatore capace anche di fare autocritica, parlando della prestazione della propria squadra e dei difetti che sono ancora da sistemare. «L'importante è aver vinto, ma non è stata una bella Roma perché abbiamo gestito e rischiato. Non è stato un buon secondo tempo, ci siamo abbassati e dato sempre il pallone a loro. Sugli errori di impostazione bisogna migliorare anche quando siamo stanchi perché ne commettiamo tantissimi, diamo sempre l'opportunità agli avversari di farci male. Abbiamo giocato tanti match in pochi giorni, ma potevamo fare qualcosa in più».

(Il Messaggero)