Fuser: "Ribery può rialzare la testa. Giallorossi da Champions"

GASPORT - Diego Fuser, ex centrocampista di Roma e Fiorentina, ha rilasciato questa mattina un'intervista al quotidiano sportivo in vista della sfida di questa sera tra i giallorossi e la viola. L'ex calciatore, oltre ad aver parlato della gara, si è soffermato sulla possibilità per la squadra di Fonseca di qualificarsi per la prossima Champions League e del confronto tra Dzeko e Mayoral. Queste le sue parole.

Fiorentina-Roma, per chi conta di più?

«Partita importante per entrambi, ma penso conti di più per i viola, dovessero perdere la classifica si complicherebbe davvero. La Roma è favorita, l’ho vista contro il Milan e non meritava di perdere. Ha pagato gli episodi, come il rigore di Fazio. Ma ha giocatori per far gol in ogni momento della gara».

La Roma punta alla Champions. Ce la farà?

«Ha qualità individuali e anche di gioco. Ripeto, vista con il Milan non mi è sembrata inferiore ai rossoneri. Avessero vinta domenica sarebbe stato diverso, ma ha valore per centrare l’obiettivo. E Fonseca mi sembra un tecnico preparato».

Meglio andare avanti con Dzeko o Mayoral?

«Io a uno come Dzeko non rinuncerei mai, per me è una garanzia assoluta. Mayoral è un giovane, ha bisogno ancora di crescere. E la responsabilità alla fine pesa, per fortuna che non c’è il pubblico...».