Frongia deciso: «Nuovo stadio: l'area si sceglie con la Roma»

Daniele Frongia, assessore allo Sport del Comune di Roma, ha rilasciato nella giornata di ieri alcune dichiarazioni alla radio NLS, in cui ha parlato del futuro stadio della Roma. L'assessore ha sottolineato come sarà la società a decidere il luogo in cui presentare il progetto. Queste le sue parole: «Per il nuovo stadio è cambiato lo scenario. La sindaca Raggi ha detto di essere pronta a individuare congiuntamente con la Roma un nuovo luogo e un nuovo progetto. Tutti quanti abbiamo letto tantissimi posti alternativi, ma questo non è oggetto di discussione con me. Io sto lavorando sul Flaminio, sull’unico progetto che ci è arrivato, quello della Roma Nuoto insieme ad una compagnia di aziende».

(gasport)