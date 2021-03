Fonseca vuole lo scatto: arrivare quarto per la Roma del futuro

La Roma si prepara a scendere in campo domani sera contro lo Shakhtar Donetsk, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Sul tavolo non c'è solo il passaggio del turno della squadra giallorossa, ma anche il futuro di Paulo Fonseca. Sul contratto del portoghese c'è infatti la clausola che permetterebbe un rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Per questo è necessario però tornare a vincere in campionato con le grandi e risalire in classifica. Qualificarsi passando dall'Europa League non è un opzione da escludere, ma è dalla Serie A che i Friedkin aspettano risposte. I tycoon texani infatti non aspetteranno l'ultima giornata per decidere il da farsi con Fonseca, con il rischio di restare indietro con la programmazione. Il portoghese potrebbe essere confermato a prescindere, oppure si cambierà a fine stagione. Sicuramente però parte di questa decisione sarà presa dopo la partita contro il Napoli di domenica.

(gasport)