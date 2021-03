Fonseca si sfoga: “Non è umano giocare così tanto”

Alla vigilia di Roma-Genoa Paulo Fonseca rilancia una sua battaglia: nel calcio si giocano troppe partite. «Al meeting dell’Uefa le troppe partite erano la preoccupazione principale di noi allenatori — rivela Fonseca — servirebbero meno gare, anche con le nazionali.

Non è giusto e umano giocare così tanto». Intanto in attacco in vista del Grifone spazio a Borja Mayoral, costretto a fare gli straordinari, e a secco di gol nelle ultime cinque gare di campionato. Lo spagnolo sarà supportato dal connazionale Pedro e da Mkhitaryan.

(La Repubblica)