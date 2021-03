Fonseca: «Shakhtar fortissimo, ci aspetta una gara di sacrificio»

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro lo Shakhtar Donetsk, nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Un'altra sfida al suo passato per Fonseca, che dopo il Braga adesso dovrà scontrarsi ancora con una sua ex squadra. Gli ucraini, guidati oggi da Luis Castro, non sono una compagine da sottovalutare, e il tecnico portoghese lo sa bene confermando le sue preoccupazioni durante la conferenza stampa tenutasi nella giornata di ieri: «Non mi piace affrontare le mie ex squadre, se avessi potuto scegliere avrei evitato sia lo Shakhtar che il Braga. Mi dispiace giocare senza tifosi. Se in Ucraina ci sarà questa possibilità, meglio. Sarà una partita difficile, lo Shakhtar ha vinto due volte con il Real e pareggiato due gare con l'Inter. Fa sempre bene in Europa. Difendono molto corti e sono i più pericolosi del continente in contropiede. Dovremo fare una partita di grande sacrificio».

(corsera)