Fonseca perde i pezzi

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Non fa in tempo a recuperare giocatori che ne perde altri. Fonseca continua a pagare la «tassa» infortuni in un periodo dove le partite iniziano a pesare sempre di più. Nel giro di due giorni si fermano Mkhitaryan e Smalling, che si vanno ad aggiungere a Veretout. E se l’inglese proverà ad esserci almeno contro il Napoli, per l’armeno e il francese se ne riparla dopo la sosta.

La consolazione arriva dal recupero di Ibanez e Dzeko, pronti a dare una mano alla Roma già domani a Parma. Mkhitaryan è finito ko per un infortunio al polpaccio, la cui entità dovrebbe essere più chiara oggi. Ma considerando che il muscolo è piuttosto delicato e che ieri «Miki» si è presentato a Trigoria con le stampelle, non c’è spazio per l’ottimismo.

Come Veretout, salterà di sicuro la sfida del Tardini, oltre al ritorno da ex in casa dello Shakhtar e la sfida col Napoli prima della sosta. L’obiettivo è riaverli entrambi per Sassuolo-Roma del 3 aprile. Smalling, invece, ha accusato un problema alla coscia sinistra (la stessa dell’infortunio di febbraio) nelle ore precedenti alla sfida con gli ucraini. Per questo Fonseca lo ha tenuto in panchina giovedì, ma non è bastato: ieri nuovo fastidio in allenamento, gli esami hanno escluso lesioni, ma per Parma è out. Visto il margine di vantaggio guadagnato in Europa, è difficile pensare che Smalling giochi il ritorno con lo Shakhtar, puntando al rientro direttamente contro la squadra di Gattuso.

Di sicuro è l’ennesimo segnale di una stagione maledetta per lui, tra infortuni al ginocchio, noie muscolari e un’intossicazione alimentare. Domani potrebbe riposare anche Mancini, che continua a fare i conti con dolori all’adduttore. Difficile fare a meno di lui in questa fase ma Fonseca domani è orientato ad affidarsi a Ibanez e Kumbulla, con Cristante confermato da centrale difensivo. Il centrocampo dipende dalla posizione di Pellegrini: se gioca mediano, andrà in panchina uno tra Diawara e Villar, altrimenti dovrebbe essere Pedro a far posto ad El Shaarawy sulla trequarti. Lo spagnolo è l’ultimo «big» ripreso dal tecnico, che lo ha sostituito dopo una sbracciata in campo seguita a un rimprovero. «Ma le regole sono uguali per tutti» ha ripetuto Fonseca a Dazn. Ne sa qualcosa Dzeko, che domani dovrebbe partire dalla panchina, pronto a dare il cambio a Borja Mayoral nell’ultima mezzora.