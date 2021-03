Fonseca, nuova Roma: «A Parma gente fresca»

«Come allenatore della Roma per me è difficile capire, ma se fossi stato Gattuso anche io avrei voluto non giocare». Con la solita signorilità, senza alzare i toni, Paulo Fonseca dice la sua sul (nuovo) rinvio di Juventus-Napoli, che ha scatenato la protesta social dei tifosi romanisti e che ha suscitato una reazione durissima da parte della società giallorossa,

La squadra intanto affronta oggi il Parma in trasferta (ore 15) e deve vincere per continuare la corsa alla zona Champions. Fonseca ieri ha annunciato un ampio turnover rispetto alla formazione che giovedì scorso ha battuto per 3-0 lo Shakhtar Donetsk. «Giochiamo troppo - ha spiegato il tecnico giallorosso - abbiamo diversi giocatori stanchi e in questo momento c’è bisogno di forze fresche. Rispetto alla coppa cambierò quattro o cinque titolari ma non vi anticipo chi. Posso solo dire che Pedro partirà dal primo minuto». Al centro dell’attacco ballottaggio tra Dzeko e Borja Mayoral: «Sono pronti entrambi»

(Corsera)