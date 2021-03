Fonseca: "La nostra identità non la cambiamo"

Difende la propria squadra mister Fonseca nella giornata di ieri, quando a Trigoria va in scena la consueta conferenza stampa pre partita. Il tecnico portoghese sa che i propri giocatori dovranno rialzarsi il prima possibile dopo la sconfitta arrivata contro il Milan, anche perché la squadra, a detta del tecnico, ha capito i propri errori e dove dover migliorare. «Abbiamo sempre reagito bene dopo le sconfitte, ho visto una squadra che ha capito cosa non è andato e dove deve migliorare. Non siamo entrati in depressione come magari capita a qualcuno all'esterno quando non vinciamo. Siamo stati sempre equilibrati, non gli abbiamo permesso di organizzarsi. Siamo noi che ci creiamo i problemi, non è una questione di organizzazione difensiva. Il Milan ha creato occasioni quando noi abbiamo sbagliato in costruzione, questo è successo anche in altre partite. È un problema di decisioni, di perdere palloni all’inizio della costruzione».

(gasport)