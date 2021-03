Fonseca ha cancellato il passato: “Bella Roma, partita perfetta”

Alla vigilia aveva detto che non avrebbe voluto mai giocare contro le sue ex squadra, ma se questi sono i risultati Paulo Fonseca dovrebbe invece augurarsi il contrario. La Roma ha superato 3-0 lo Shakhtar Donetsk, dopo aver eliminato lo Sporting Braga, ieri sera all’Olimpico mettendo una serissima ipoteca sul passaggio ai quarti di finale di Europa League. “Non è stata una partita facile, loro sono una grande squadra che ha vinto due volte contro il Real Madrid e ha pareggiato due volte con l’Inter. Sapevo che loro ci avrebbero aspettati bassi per fare il contropiede, ma l’abbiamo preparata bene. Abbiamo fatto una partita molto buona, anche in fase difensiva e non gli abbiamo concesso opportunità“.

(corsera)