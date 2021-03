Fonseca: «Giocano Pau e Borja. Troppi gol per errori individuali»

Mister Fonseca si è presentato nella giornata di ieri in conferenza stampa per presentare la partita di questa sera contro la Fiorentina. In realtà però il tecnico portoghese ha difesa la propria squadra e dibattuto in merito alla sconfitta arrivata domenica contro il Milan per 2-1. Il tecnico ha parlato del gran numero di gol presi e dei tanti errori individuali in fase difensiva che hanno costretto la squadra subire troppe reti in questa stagione. Fonseca ha anche parlato della formazione che scenderà in campo questa sera, che dovrebbe vedere un piccolo turnover a metà campo e nel reparto offensivo. In difesa ritornerà Kumbulla. «Abbiamo preso troppi gol, lo dicono i numeri. Siamo noi che ci creiamo i problemi, non è una questione di organizzazione difensiva. Il Milan ha creato solo quando noi abbiamo sbagliato in fase di costruzione e questo è successo anche nelle altre partite. È un problema di decisioni. Non bisogna perdere palloni all’inizio della costruzione. Quella semmai la vedo fuori. Abbiamo sempre reagito bene dopo le sconfitte e per me è un punto positivo. Gioca Pau e continueremo a costruire l’azione dal basso. Per me è importante che il nostro portiere giochi con la squadra. La differenza è capire sempre quando possiamo giocare il pallone e quando invece non possiamo farlo. Se la squadra ha una pressione forte, non dobbiamo rischiare».

(corsera)