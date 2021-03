Fonseca felice

La Roma continua a vincere e porta a casa altri tre punti, che gli valgono il quarto poso momentaneo in campionato. Fonseca può essere però felice però per il reparto difensivo, che nella giornata di ieri gli ha regalato un gol, con Gianluca Mancini, e ha visto il ritorno di Chris Smalling. Proprio su questo tema ha parlato alla fine del match il tecnico portoghese: «Non abbiamo giocato una grande partita, faticando a trovare spazi e con un possesso palla lento. Ma anche il Genoa non è che si sia reso molto pericoloso. Chris ha fatto un’ottima partita Cristante mi piace perché è sempre pronto a sacrificarsi. L’ho spostato sul centrosinistra per avere più spazio in impostazione. Smalling invece è più veloce e il Genoa è una squadra che cerca la profondità. Mayoral? Per lui non era facile senza spazi, ma poteva far meglio»

(gasport)