Fonseca: «Bene la vittoria, non la gara. Per la Champions la Roma deve fare di più»

Fonseca può tirare un sospiro di sollievo grazie a Gianluca Mancini, che con un colpo di testa vincente regala i tre punti e il quarto posto in campionato alla Roma. I giallorossi si impongono di misura contro il Genoa di Ballardini, disputando comunque un'ottima gara. Il tecnico portoghese inizia a ritrovare i pezzi del proprio scacchiere, soprattutto in vista della sfida di giovedì sera contro lo Shakhtar nella gara di andata degli ottavi di Europa League. Al termine della partita di ieri pomeriggio è lo stesso Fonseca ad analizzare la vittoria: «Non abbiamo disputato una grande gara. Loro non hanno avuto opportunità, ma noi abbiamo creato pocoenon abbiamo giocato come facciamo di solito: sicuramente possiamo fare meglio. Stiamo gestendo i giocatori, ne abbiamo alcuni stanchi perché hanno giocato spesso come Cristante, Mancini o Pellegrini. Abbiamo cambiato le due ali e un mediano: Diawara in questo momento è importante, abbiamo molto equilibrio con lui in campo in supporto ai difensori. Mi è piaciuta la partita di Pellegrini: è importante, per chi gioca in quella posizione, trovare spazio, lui ha fatto e ha lavorato tanto per la squadra. Bryan è sempre prontoasacrificarsi per la squadra, Chris ha disputato una grande partita. Per Mayoral è stato difficile ma si è mosso bene. Dzeko? È difficile un suo recupero per la gara con lo Shakhtar».

(corsera)