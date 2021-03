Fonseca avverte la Roma: «Difendiamoci bene ma dobbiamo fare un gol»

Il primo 'ritorno a casa', quello con il Braga, è andato bene. Il secondo ritorno per Fonseca, a Kiev, città dove ha ancora casa e dove torna regolarmente con la moglie ucraina Katerina e il piccolo Martin, ha alzato il livello di difficoltà. Pur se il 3-0 ottenuto una settimana fa all’andata è un’ottima assicurazione.

"Sarà una partita difficile, so che lo Shakhtar farà di tutto per ribaltare il risultato. Questa squadra, in Champions, ha battuto per due volte il Real Madrid e ha pareggiato per due volte contro l’Inter. Dobbiamo restare concentrati al massimo - le sue parole in conferenza stampa - Non guardo il nome del marcatore, mi interessa che la squadra crei occasioni e questo è sempre successo. I nostri attaccanti stanno lavorando bene, non sono preoccupato.È fondamentale segnare un gol".

(Corsera)