Fondazione Cares, iniziative per Pasqua

Roma Cares, fondazione della società giallorossa, continua a far parlare di sé grazie alle varie iniziative realizzate in questo periodo. Nella giornata di ieri infatti Bryan Cristante e Pau Lopez si sono recati nel reparto di oncologia pediatrica del Gemelli, dove hanno ringraziati per il lavoro svolto fino a oggi gli operatori sanitari. Nei prossimi giorni, insieme a Hyundai, verrà lanciata un'iniziativa per tutti gli abbonati che dovranno vaccinarsi tra il 6 e il 20 aprile: la società infatti metterà a disposizione un veicolo che accompagnerà il soggetto da casa fino al centro vaccinale e ritorno. Infine per Pasqua saranno distribuiti pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, parenti dei detenuti e agli abbonati in curva con più di 65 anni.

(corsera)