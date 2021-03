Flop all'Olimpico. Fonseca delude, Champions difficile

Un altro flop stagionale contro una diretta concorrente. La Roma perde contro il Napoli e conferma le sue difficoltà contro le big. Complice la stanchezza e le assenze, Fonseca manda in campo una formazione che sembra scarica. E la zona Champions si allontana in maniera allarmante. In attacco è partito titolare Dzeko che non segna in campionato da due mesi e mezzo, ma le sue reti sono fondamentali per un piazzamento Champions, che a questo punto diventa davvero complicato. Il bosniaco ha sentito fastidio al flessore ed è uscito dolorante, simbolo di una squadra che continua a sprofondare nei guai che le capitano, non riuscendo sempre a reagire al meglio.

Ora la sosta, che servirà anche per recuperare giocatori importanti. Smalling, Veretout e Mkhitaryan dovrebbero tornare a disposizione del tecnico, che si gioca la possibilità di restare sulla panchina della Roma in questo rush finale di stagione.

(La Repubblica)