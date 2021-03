FIORENTINA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. In difesa torna Kumbulla, in attacco ballottaggio Pellegrini-El Shaarawy

LAROMA24.IT - La Roma vuole rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Milan e avrà l'occasione di farlo già questa sera contro la Fiorentina. La squadra di Fonseca manderà in campo i migliori giocatori a disposizione, effettuando un turnover minimo come annunciato dallo stesso tecnico nella conferenza stampa pre partita della giornata di ieri. In porta viene confermato ancora una volta Pau Lopez, allontanate così le voci su un possibile rientro di Mirante. In difesa il portoghese ritrova finalmente Kumbulla, che scenderà in campo dal primo minuto con Cristante e Mancini. A centrocampo potrebbe rifiatare Villar, al suo posto torna dal primo minuto Diawara; mentre sulla fascia destra ballottaggio tra Karsdorp e Bruno Peres. Ultimo dubbio di formazione in zona offensiva, dove Mayoral sarà il centravanti titolare e sarà supportato da Mkhitaryan e uno tra Pellegrini ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LEGGO: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral.

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

IL TEMPO: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

TUTTOSPORT: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; El Shaarawy, Mkhitaryan; Mayoral.

IL ROMANISTA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.