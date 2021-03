Alle 12.30 la Roma femminile in campo a Verona per allungare la propria serie positiva: le ragazze di Bavagnoli arrivano da 4 vittorie consecutive e, in caso di un ulteriore successo, si porterebbero per qualche ora a -3 dal terzo posto occupato dal Sassuolo, impegnato domani contro la Fiorentina.

(Corsera)