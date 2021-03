Femminile: l'As Roma ospita San Marino

IL TEMPO (V. LO RUSSO) - Dopo la bella vittoria con l'Inter per 4-3, le giallorosse tornano in campo oggi alle 14.30 per ospitare il San Marino Academy che milita nelle zone basse della classifica. Il morale delle ragazze è certamente alto così come la forma fisica, ma d'ora in poi sarà fondamentale la continuità e soprattutto la capacità di non sottovalutare avversari sulla carta più deboli, come quello che arriva oggi al Tre Fontane. Lo sa bene l'allenatrice Elisabetta Bavagnoli che torna in panchina dopo lo stop influenzale che l'ha costretta a saltare la sfida con l'Inter. «Dovremo essere concrete ed efficaci - inquadra così la partita di oggi a Roma Tv la coach giallorossa - lavorare per migliorare sempre e riuscire a fare risultato tramite le prestazioni, dobbiamo cercare di diventare mature e abbinare prestazioni e risultati».

Con un buon quarto piazzamento in classifica le sue ragazze devono restare concentrate e mantenere saldo l'obiettivo di risalire qualche posto per competere con le big. A partire da oggi: «Sarà difficile - aggiunge la Bavagnoli- il San Marino ha bisogno di punti e verrà a Roma per portare a casa il massimo». Arriva intanto un altro rinnovo: la centrocampista Claudia Ciccotti ha prolungato il suo contratto fino al 2023. A comunicarlo è la stessa Roma attraverso un tweet.