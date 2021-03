Femminile, la Roma piega anche San Marino

IL TEMPO - Bottino pieno per la Roma femminile e seconda vittoria di fila in campionato per le giallorosse che in casa rifilano al San Marino Academy un secco 2-0. Il primo centro arriva al 21′ del primo tempo con Annamaria Serturini. Il divario tra le due squadre è piuttosto evidente e confermato anche nella ripresa con il raddoppio della Bonfantini allo scadere. Buona performance per le ragazze nonostante qualche piccolo calo. “Vittoria fondamentale, le parole della coach Bavagnoli, ci permette di affrontare questo periodo di sosta con consapevolezza e tranquillità verso l’ultima parte di stagione“.