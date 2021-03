Femminile, battuta anche San Marino

La Roma femminile ha sfruttato nella maniera migliore il doppio turno casalingo: dopo il successo di otto giorni fa a Trigoria contro l’Inter, è arrivato anche quello di ieri al Tre Fontane contro la San Marino Academy. A firmare le due reti decisive per la vittoria sono state nel primo tempo Anna Maria Serturini, brava a girare in rete da pochi passi un cross di Thomas, e nei minuti di recupero della ripresa Agnese Bonfantini. Così Betty Bavagnoli, tornata in panchina dopo l’assenza contro l’Inter - Ci siamo complicate la partita da sole nella seconda parte della ripresa. Non abbiamo mai subito situazioni pericolose, ma se sull’1-0 non si mette la partita al sicuro, si può rischiare»

