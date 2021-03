Fazio vale oro: costa più di CR7. Ma ora deve ripagare la Roma

Una volta Fazio era per tutti il Comandante. Quel tempo però è ormai passato, così tanto che sembra non tornare più. Oggi lui e Jesus sono i giocatori più costosi della Serie A considerando il rapporto tra ingaggio e minuti giocati. Fazio per sul bilancio della Roma per 18.240 euro a minuti, il brasiliano è subito dietro con 18.000. Entrambi si trovano sopra a Ronaldo che costa 14.492 euro a minuti. A Trigoria si aspettano che Fazio torni ad essere se non comandante, almeno tenente. Per sabato Fonseca ha gli uomini contati almeno in difesa. Ibanez è out per squalifica, mentre Smalling e Cristante sono alle prese con le loro problematiche. Considerando che Jesus si è appena negativizzato dal Covid, restano soltanto Mancini e Fazio. Poi ci sarà l’Ajax e il rientro di Smalling e Cristante andrà gestito. Fazio è stato praticamente utilizzato soltanto in Europa League, tanto che in campionato l’esordio è avvenuto il 21 febbraio nel brutto pareggio di Benevento. Poi titolarità forzata anche contro il Milan e 4 minuti giocati nel finale contro il Genoa.

(gasport)