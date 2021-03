Europei a Roma, la Figc apre ai tifosi. «Ma sul pass vaccinale decida il Cts»

La UEFA si riunirà tra due settimane con i dodici paesi che dovranno ospitare le prossime partite dell'Europeo 2021. Sul tavolo sarà posto il problema dei tifosi, che stando alle parole del numero uno Ceferin non saranno un optional. Gli stadi che ospiteranno le partite dovranno garantire l'ingresso, anche se minimo, ad alcuni tifosi. L'Italia punta a riuscire a strappare un 30% della capienza dell'Olimpico, che vorrebbe dire avere 20mila tifosi. Solo che dal Campidoglio arriva l'ipotesi di portare la capienza al 50%, purché chi partecipa sia munito di passaporto vaccinale. favorevole a questa idea è Daniele Frongia, commissario straordinario di Roma Capitale per Euro 2020: «Quella del passaporto vaccinale è una questione già in discussione in ambito europeo, è una discussione in atto. Potrebbe essere un'idea valida, però abbiamo bisogno di un po' di tempo per realizzarla. A fine aprile avremo tutti le idee più chiare».

(Il Messaggero)