Europa League: ci sono 18 trofei tra Roma e finale

La Roma dall'urna di Nyon sorteggia i peggiori accoppiamenti possibili per la fase finale dell'Europa League. Nei quarti di finale i giallorossi infatti affronteranno l'Ajax di ten Hag e, qualora riuscisse a passare il turno, in semifinale sfiderà la vincente tra Granada e Manchester United. Gli inglesi sono ovviamente i favoriti per il passaggio del turno, e la vittoria finale del torneo. Partite complicate per la Roma, che potrebbe affrontare due squadre che nella propria storia hanno totalizzato ben 18 trofei internazionali. Lo sa bene Fonseca, che tratta lavversario con assoluto rispetto: «L'Ajax è una squadra fortissima, tra le migliori ancora in corsa. Affrontiamo la scuola calcistica più forte in Europa, ma abbiamo le nostre possibilità. Li studieremo bene, sarà un confronto equilibrato».

(corsera)