Euroleague occasione d'oro: Milan e Roma l'hanno capito

[...] Milan e Roma, con i risultati e (soprattutto) le prestazioni, hanno invece dimostrato di credere in questa vetrina sempre più luminosa. Perché l’Europa League non è solo un ghiotto risultato sportivo con la possibilità di scolpire il proprio nome nell’albo d’oro. Vincere la Coppa assicura infatti una ventina di milioni di euro - che di questi tempi sono tutt’altro che trascurabili - più la possibilità di entrare in Champions dalla porta principale.

Insomma, se l’Inter lo scorso anno ha aperto la strada - mettendoci cuore e impegno per arrivare in finale - altrettanto stanno facendo Pioli e Fonseca. Non solo per i risultati ottenuti, ma per la serietà e il coraggio con cui stanno affrontando questa loro esperienza.

E la Roma, al confine della zona Champions in campionato, avrebbe potuto magari pensare di mettersi in “risparmio energetico”. Così non è stato ed ecco facilmente spiegata la larga vittoria con lo Shakhtar. La dimostrazione che ci si può sempre ricredere, cominciando a trattare la Coppa con la considerazione che merita [...].

(gasport - A. Vocalelli)