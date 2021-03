El Shaarawy: un faraone cuore di Roma

A quasi 2 anni dalla sua partenza per la Cina, Stephan El Shaarawy può riprendersi la Roma. Ha saputo aspettare questo momento e ora, dopo gli allenamenti per recuperare la condizione e il gol allo Shakhtar Donetsk, il Faraone è pronto a percorrere la strada che lo porti ai prossimi europei. E dovrà farsi trovare ancora pronto, vista anche l'indisponibilità di Henrikh Mkhitaryan nelle prossime partite. L'ultima rete in maglia giallorossa era stata quella in Genoa-Roma 1-1 del 5 maggio 2019.

E ora può goderselo Paulo Fonseca, che ha saputo aspettarlo. A Parma si propone per una maglia da titolare, sfidando Pedro nel ruolo di trequartista. Torna il suo vecchio compagno di reparto, Dzeko, pronto alla staffetta con Borja Mayoral.

(Il Messaggero)