El Shaarawy titolare: sfida il Napoli che poteva essere suo

[...] Fonseca lo ha gestito in settimana, concedendogli solo uno spezzone contro lo Shakhtar, proprio perché aveva in mente di schierarlo in campionato nello scontro diretto. E così sarà: gli ultimi test in allenamento hanno sciolto il dubbio. A una settimana dalla grigia partita di Parma, nella quale comunque era stato tra i più dignitosi, e a dieci giorni dalla prima rete segnata con la Roma dopo il ritorno dalla Cina, El Sha cerca il gol che in Serie A gli manca ormai da 22 mesi. L'ultimo risale al maggio del 2019 contro il Genoa, la squadra che lo ha fatto debuttare tra i grandi.

Anche il Napoli però, come si accennava all'inizio, è un avversario che gli stimola qualche ricordo. Due anni fa El Shaarawy, quando non riusciva a trovare l'accordo con la Roma per il rinnovo del contratto, è stato molto vicino a trasferirsi a casa De Laurentiis. A Trigoria venne recapitata un'offerta ufficiale da 22 milioni, che però Monchi valutò e poi respinse. [...]

