È una difesa forza 12. E per Karsdorp è pronto il rinnovo

L’attacco stenta, ma la Roma può contare su difensori in grado di risolvere le situazioni. Da Gianluca Mancini (4 gol segnati finora), a Spinazzola (2 reti), Kumbulla (2), Ibanez (1), Karsdorp (1), Bruno Peres (1) e Calafiori (1), per un bottino da 12 gol. Ottime notizie, insomma, in vista del match di giovedì contro lo Shakhtar Donetsk, che nei sedicesimi di finale non ha subito gol né all’andata né al ritorno. Perciò avere dei difensori in grado di farsi sentire in attacco può essere senz’altro un’arma pericolosa., Non è un caso, in fondo, che la Roma abbia segnato 14 gol da palla inattiva. Intanto Tiago Pinto sta lavorando molto sui rinnovi prossimi venturi dei suoi difensori, e non solo. Ieri a prendere la vetrina è stata la notizia dell’incontro avvenuto la scorsa settimana con Giampiero Pocetta, manager di Lorenzo Pellegrini. Sono state poste le basi per il prolungamento del matrimonio tra il capitano e la Roma, ma per entrare nel vivo (almeno un aumento a 3,5 milioni). Sul tavolo anche il prolungamento di Karsdorp, che potrebbe essere annunciato anche alla fine di questa settimana. Dopo il rinnovo di Ibanez, poi, c’è anche un altro big come Mancini nel mirino. Anche con lui se ne parlerà più avanti, ma di sicuro il difensore azzurro, che guadagna circa 2 milioni, bonus compresi), punta a un congruo aumento.

(gasport)