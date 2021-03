E Borja in Europa è il re del gol: "Ora la testa subito al Napoli"

Se qualcuno quando è arrivato a Roma gli avesse detto che si sarebbe ritrovato ad essere il capocannoniere di Europa League, probabilmente Borja Mayoral avrebbe sorriso. Ed invece con la doppietta segnata ieri a Kiev l’attaccante spagnolo si è spinto proprio fin lassù, a quota 7, agganciando al primo posto Pizzi del Benfica e Yazici del Lilla. Con una differenza, però: Yazici e Pizzi sono già a casa. «Questi qui sono due gol importanti, che danno morale – dice alla fine Mayoral – È stata una partita molto dura, lo Shakhtar gioca bene al calcio. Abbiamo sofferto, ma volevamo vincere. E l’importante è aver passato il turno». E a chi gli chiede come mai la Roma vola in Europa e fatica ad avere lo stesso rendimento in Italia, Mayoral risponde così: «Ogni partita è diversa da un’altra, esattamente come sappiamo che il calcio italiano è diverso dagli altri. Adesso la testa è al Napoli, pensiamo solo a quella partita lì. E c’è fiducia»

(gasport)