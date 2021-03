Dzeko va in campo questa sera con la Bosnia. Forse week-end libero alla squadra per la sosta

Stasera Edin Dzeko scenderà in campo con la Bosnia nelle qualificazioni mondiali contro la Finlandia. Uscito dal campo contro il Napoli per un dolore ai flessori della gamba destra, il centravanti si è sottoposto ad Helsinki ad esami che non hanno evidenziato problemi. Una buona notizia per il c.t. della Bosnia, ma anche per Paulo Fonseca che potrà “sfruttare” le partite della nazionale perché Edin recuperi il ritmo partita. Dopo il giorno di riposo concesso ieri dal tecnico, la Roma si è ritrovata a Trigoria: assenti i nazionali, presente Bryan Cristante che si è sottoposto a terapie per un fastidio al pube. Gli infortunati Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo hanno svolto lavoro individuale. Probabile che Fonseca conceda il week-end libero alla squadra.

(corsera)