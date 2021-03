Dzeko torna ma va in panchina, Mkhitaryan centravanti a sorpresa

Edin Dzeko non partirà dal primo minuto, ma questa sera nella gara contro lo Shakhtar Donetsk il tecnico Fonseca potrà contare sul supporto del bosniaco che si accomoderà in panchina. L'allenatore portoghese infatti dovrebbe scegliere di schierare dal primo minuto Mkhitaryan falso nove, supportato da Pedro e Pellegrini. Borja Mayoral è apparso leggermente stanco e quindi partirà dalla panchina, anche se molto probabilmente entrerà a gara in corso per provare a lasciare il segno nella copetizione dove ha segnato già cinque reti in otto gare.

(La Repubblica)