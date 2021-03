Dzeko titolare, in difesa c'è Ibanez

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Fonseca si gioca la Champions e cambia l'attacco. Nello scontro diretto per la lotta al quarto posto con il Napoli, il tecnico si affiderà a Dzeko: dopo aver riposato contro lo Shakhtar il bosniaco prenderà il posto di Borja Mayoral, che in Ucraina aveva messo a segno una doppietta decisiva per mettere in ghiaccio la qualificazione. Alle spalle del numero 9 ci saranno Pellegrini ed El Shaarawy, pronti a sostituire Pedro e Carles Perez. Confermati invece sia gli esterni - giocheranno Karsdorp e Spinazzola - che l'accoppiata in mediana Villar-Diawara: il numero 42 nell'ultimo mese si è rivelato fondamentale per sostituire Veretout e si è guadagnato la chiamata del ct della Guinea.

La convocazione in nazionale è arrivata anche per Kumbulla che stasera inizierà il match in panchina: in difesa infatti giocheranno Mancini, Cristante e Ibanez. L'ex Verona - in Europa League aveva giocato 90' - dopo la gara dell'Olimpico raggiungerà il ritiro dell'Albania e se la vedrà con Inghilterra, San Marino e Andorra nei match validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Qualificazioni che porteranno lontano da Trigoria anche Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy: gli azzurri risponderanno alla chiamata del ct Mancini in vista delle gare contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Convocazione anche per Dzeko. Il centravanti guiderà la Bosnia contro Finlandia e Francia (oltre ad un'amichevole con il Costa Rica).