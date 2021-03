Dzeko sta bene e gioca con la Bosnia

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Nessun problema per Dzeko. Il centravanti giallorosso - impegnato con la sua Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali - contro il Napoli aveva accusato un fastidio al flessore, ma gli esami a cui si è sottoposto hanno dato esito negativo. L'attaccante prenderà parte alla sfida tra Finlandia e Bosnia in programma oggi alle 20.45, la sua presenza tra i titolari non è scontata ma Dzeko ha rassicurato tutti in conferenza stampa: «Sono pronto a giocare».